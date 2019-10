Antrenorul Biancai Andreescu dezvaluie cat de mult o admira aceasta pe Simona Halep

Ziare.

Tehnicianul spune ca Andreescu discuta deseori despre Simona si ca a folosit chiar elemente din jocul lui Halep pentru propria strategie.Bruneau spune ca duelul cu fostul lider al clasamentului WTA va fi similar cu cel pe care Andreescu l-a avut cu Serena Williams, celalalt idol al copilariei sale."Discuta despre Simona deseori. Am simtit ca este vorba despre cineva pe care il admira mult atunci cand era mai tanara. Nu cu mult timp in urma a avut sansa de a juca impotriva Serenei. Nu au avut acea legatura romaneasca, insa sunt destule asemanari. Am reusit sa castigam experienta in pregatirea unui meci cu cineva pe care il admira. Cred ca va fi similar si acum.Pe cat de mult o respecta pe Simona, si o admira mult, si-a adaptat cateva elemente din jocul ei in functie de al Simonei, trebuie sa ne asiguram ca atunci cand va intra pe teren aceste lucruri raman la vestiar. Acesta va fi rolul meu", a spus antrenorul, citat de WTA Intalnirea dintre Simona Halep si Bianca Andreescu, din faza grupelor de la Turneul Campioanelor, va avea loc luni.Meciul va incepe la ora 14:00, ora Romaniei, si va fi transmis in direct pe site-ul Ziare.com.