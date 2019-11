Antrenorul care a dus-o pe Simona Halep spre elita anunta ca a descoperit o tenismena mai talentata decat campioana de la Wimbledon

Ziare.

Este vorba despre Mara Gae, o tanara in varsta de 14 ani, despre care Tomai spune ca are un potential mai bun decat cel al Simonei."O vad ca are un potential cu rezultate mai bune ca Simona in viitor, daca e sanatoasa", a spus Tomai pentru revista Unica Apoi, Tomai a mentionat ca Mara Gae si-a gasit deja un sponsor si a explicat de ce o vede peste Simona."La varsta asta are 1,84 inaltime, loveste foarte bine mingea si cred ca daca va avea aceeasi ascensiune, poate deveni o jucatoare foarte buna de tenis, care sa faca o cariera in circuitul WTA . Insa, este un drum lung de parcurs si ma bucur ca in acest moment lucrurile stau bine pentru ea", a explicat Tomai pentru Fanatik Talentul Marei Gae a fost remarcat si de Ruxandra Dragomir, care i-a oferit prima racheta pe cand aceasta avea doar 6 ani.C.S.