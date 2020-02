Antrenorul roman al Simonei Halep a dezvaluit cum isi imparte sarcinile alaturi de Darren Cahill: "Cu siguranta are un cuvant mai greu de spus"

Ziare.

Artemon Apostu-Efremov a ajutat-o enorm pe sportiva noastra la Dubai pentru a cuceri cel de-al 20-lea sau titlu din cariera, in absenta lui Cahill, plecat in Australia cu probleme personale.Fostul antrenor si al Irinei Begu a dezvaluit faptul ca este greu sa o antrenezi pe Halep, deoarece mereu toate adversarele care urmeaza sa o infrunte pe Simona isi schimba abordarea tactica: "In general, adversarele Simonei adopta aceasta tactica, sunt mai agresive decat de obicei, pentru ca e dovedit, Simona e cea mai rapida jucatoare, are un joc excelent de regularitate, si atunci trebuie sa vina cu ceva cu care s-o scoata. Ele spera ca e acea zi in care castiga acel meci. E singura lor sansa. Cred ca e foarte greu pentru cineva sa o bata pe Simona la un joc de regularitate", a explicat Apostu, intr-un interviu acordat celor de la DigiSport.Intrebat cum isi imparte sarcinile alaturi de antrenorul principal Darren Cahill, Efremov a mai adaugat: "Amandoi facem acelasi lucru, nu e vreo diferenta, vom imparti turnee, la turneele importante vom fi amandoi. In rest, suntem amandoi pe teren, suntem amandoi cu ea, e o colaborare. Cu siguranta, Darren are atuul de a fi mai demult, are experienta, are timpul petrecut cu Simona. Cu siguranta are un cuvant mai greu de spus, iar eu incerc sa ma integrez cat mai bine".Cei doi vor fi impreuna in loja Simonei Halep si la Roland Garros , dar pana atunci romanca mai are si alte turnee programate, cum ar fi Indian Wells si Miami, in luna martie, insa ramane de vazut daca romanca va putea participa acolo, avand in vedere accidentarea suferita la Dubai: Simona Halep a cucerit trofeul de la Dubai dupa o finala dramatica in fata Elenei Rybakina, scor 3-6, 6-3, 7-6, dupa peste 2 ore si jumatate de tenis echilibrat.Citeste si:In clasamentul WTA , Halep ocupa locul 2, la circa 2000 de puncte in spatele lui Ash Barty din Australia.D.A.