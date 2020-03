Antrenorul Serenei Williams face o declaratie controversata dupa lectia de tenis pe care Simona Halep i-a predat-o americancei in finala de la Wimbledon

Ziare.

Mouratoglou a facut un comentariu controversat, spunand ca victoria romancei se datoreaza intr-o masura foarte mare ca Serena nu era pregatita din punct de vedere fizic."Serena se apropie de a fi suta la suta pregatita, dar nu este inca acolo. Este important sa te simti fizic la un nivel ridicat pentru a putea returna multe mingi inapoi cand intri in schimburi prelungite", a spus Mouratoglou pentru Tennis Head Apoi, Mouratoglou a declarat ca Simona a avut o misiune mult mai usoara deoarece Serena nu putea sa alerge."Simona Halep probabil nu se astepta niciodata sa joace pentru titlul de la Wimbledon si a intrat in finala fiind constienta ca a pierdut noua din precedentele zece meciuri cu Serena. Cand nu ai nimic de pierdut intr-un meci si victoria poate fi doar un bonus, este usor sa fii relaxata si sa lovesti mingea cu o mare libertate. Daca simti de asemenea ca adversara ta este sub presiune, te relaxezi complet.Halep a facut un meci superb in finala de la Wimbledon, a fost mult mai agresiva decat de obicei si aproape ca nu a comis nicio greseala, dar sunt sigur ca intr-o oarecare masura lovea mingea atat de bine din cauza a ce a vazut de partea cealalta a fileului. Cand simti ca adversara ta loveste mingea scurt, fara sa aiba putere si va rata daca o faci sa joace, iti hraneste increderea. Te face sa te simti mai puternica si sa joci mai bine", a mai spus Mouratoglou.Amintim ca Simona Halep a castigat minunat finala turneului de la Wimbledon , dupa ce a invins-o pe americanca Serena Williams , la capatul unui meci de zile mari.Sportiva noastra a facut o demonstratie de tenis spectacol si nu i-a dat nicio sansa Serenei, pe care a invins-o cu 6-2, 6-2.Pentru Simona, acesta a fost al doilea turneu de Grand Slam din palmares, dupa cel de la Roland Garros 2018.C.S.