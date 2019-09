Antrenorul Serenei Williams spune ca Simona Halep a fost detronata la un capitol esential

Ziare.

In opinia lui Mouratoglou, Simona Halep nu mai este jucatoarea cu cea mai buna deplasare din tenisul feminin, fiind intrecuta de tanara Cori Gauff."Coco este o competitoare incredibila, dar si o atleta incredibila! Este cea mai rapida din circuit! Atat in stanga, cat si in dreapta, dar si in fata! Clar este jucatoarea cu cea mai buna deplasare in momentul de fata.Este imposibil sa-i dai drop-shot, este cea mai proasta lovitura pe care o poti incerca contra ei! Este admirabil de urmarit!", a spus Mouratoglou pentru US Open TV.La doar 15 ani, Cori Gauff a impresionat prin ascensiunea avuta in acest an.Tanara sportiva a fost insa invinsa de Simona Halep la Wimbledon , dupa un meci de mare lupta.C.S.