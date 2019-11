Antrenorul Simonei Halep, ignorat de WTA

Ziare.

Astfel, el nu a fost nominalizat la titlul de cel mai bun antrenor al anului, desi a ajutat-o pe Simona Halep sa castige turneul de la Wimbledon Forul mondial i-a preferat pe Craig Tyzzer (antrenorul lui Ashleigh Barty ), Torben Beltz (antrenorul Donnei Vekici) si Sylvain Bruneau (antrenorul Biancai Andreescu).Sub comanda lui Tyzzer, Barty a ajuns pe primul loc in clasamentul WTA si a castigat WTA Miami, Roland Garros , WTA Birmingham si Turneul Campioanelor Donna Vekici a ajuns pe locul 19 WTA sub comanda lui Torben Beltz si a ajuns in finale la Sankt Petersburg si Nottingham.In schimb, Bianca Andreescu a avut o ascensiune fulminanta sub comanda lui Sylvain Bruneau, ajungand pe locul 5 WTA si reusind sa castige Indian Wells , Rogers Cup si US Open C.S.