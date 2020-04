Antrenorul Simonei Halep, interviu pentru WTA - ce spune despre sportiva noastra

Ziare.

Efremov, cooptat la finalul anului trecut in echipa, a afirmat ca simte ca traieste un vis alaturi de Simona Halep "Atunci cand te afli o jucatoare mare, inveti mult de la ea. Primesti informatii folositoare. Este, evident, visul oricarui antrenor sa fie cu cineva din Top Ten. Dar depinde cum privesti. Unii antrenori pot fi doar cu jucatori mari, altfel nu se simt validati.Eu sunt adeptul muncii impreuna, indiferent de locul in clasament, atata vreme cat jucatoarea vrea sa progreseze, sa se dezvolte. Dar, sa fiu intr-o echipa atat de valoroasa ca a Simonei, e un vis pentru orice antrenor", a spus Efremov pentru WTA El a explicat apoi care sunt diferentele intre a antrena o jucatoare de top si una mai slab clasate."Cu cele clasate mai jos te concentrezi mai mult pe aspectele tehnice sau tactice. Lucrezi mai mult pe teren, cred ca aceasta e diferenta. Cu cele din fruntea clasamentului, Simona sa spunem, e vorba despre comunicare si alegerea momentului.Esti obligat sa alegi chestii specifice pentru ca e deja la un nivel la care poate face aproape totul. Asta e partea dificila", a adaugat Efremov.Sub comanda lui Efremov, Simona a castigat in luna februarie turneul de la Dubai.C.S.