"Arma secreta" a lui Cori Gauff: Iata ce nume mare din tenis o ajuta pe adversara Simonei Halep

Americanca Mary Joe Fernandez este antrenorul "din umbra" al pustoaicei in varsta de 15 ani, inaintea fiecarei partide cele doua discutand si stabilind strategia."Inainte de fiecare meci vorbesc cu Mary Joe Fernandez, care imi da sfaturi uimitoare. Sunt foarte recunoscatoare pentru ca inseamna mult doar sa auzi cateva detalii din interior. Imi spune ce ar fi facut ea si apreciez mult asta", a spus Gauff la Londra.Mary Joe Fernandez este o fosta jucatoare de tenis americana ce a ajuns pana pe locul 4 in clasamentul feminin. Ea a jucat trei finale de Grand Slam, doua la Australian Open si una la Roland Garros , toate pierdute. Simona Halep si Cori Gauff se vor infrunta, luni, in optimile de finala de la Wimbledon Daca Simona a trecut in turul III de Vika Azarenka la capatul unui meci pe care l-a controlat in totalitate, Gauff a depasit-o pe Polona Hercog intr-o intalnire in care a salvat doua mingi de meci.Cori Gauff are doar 15 ani, impliniti in luna martie, si deja o serie impresionanta de victorii la Wimbledon , ea jucand in calificari pentru a ajunge pe tabloul principal.Iar in cadrul turneului le-a eliminat pe Venus Williams , Rybarikova si Hercog, astfel ca Simona are motive de ingrijorare.Duelul celor doua va fi transmis in direct pe site-ul Ziare.com.M.D.