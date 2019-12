Ashleigh Barty a incasat premii mai mari decat Roger Federer in 2019: Simona Halep se afla pe locul 8

Ziare.

Australianca Ashleigh Barty, care va incheia anul 2019 pe primul loc in ierarhia WTA, a reusit performanta de a-l depasi la castiguri pe Roger Federer, scrie sport.fr 11.307.587 de dolari a castigat Barty in sezonul 2019, aflandu-se pe pozitia a 3-a.Primul loc e ocupat de Rafael Nadal, urmat de Novak Djokovic, in timp ce Simona Halep se afla pe locul 8, cu 6.962.442 dolari.1. Rafael Nadal: 16.349.586$2. Novak Djokovic: 13.277.228$3. Ashleigh Barty: 11.307.587$4. Roger Federer: 8.176.975$5. Dominic Thiem: 7.836.322$6. Daniil Medvedev: 7.833.320$7. Stefanos Tsitsipas: 7.272.204$8. Simona Halep: 6.962.442$9. Naomi Osaka: 6.788.282$10. Bianca Andreescu: 6.504.150$35.108.021 de dolari a castigat in total Simona Halep din tenis.I.G.