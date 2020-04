Barbara Schett face dezvaluiri din afara terenului despre Simona Halep

Ziare.

Din postura de analist la Eurosport , Barbara Schett a realizat multe interviuri cu Simona Halep. Ea se arata incantata de faptul ca Simona este o persoana foarte buna si mereu cu zambetul pe buze."Cred ca Simona e grozava. E mai deschisa in fata jurnalistilor, s-a relaxat in fiecare an mai mult si mai mult. Cred e din ce in ce mai confortabila cu sine insasi si poti simti asta - are mereu un zambet mare pe fata atunci cand vine in studioul Eurosport si vorbeste cu noi. Simona e foarte relaxata si fericita, poti de asemenea sa razi cu ea. Asa cum am spus, in decurs de cativa ani, s-a maturizat ca persoana si a devenit o reala personalitate. Iubim sa o avem alaturi in studio si sa vorbim cu ea", a spus Schett pentru Eurosport.Apoi, Schett a explicat ce mai trebuie sa schimbe Simona pentru a deveni o jucatoare chiar si mai buna."Ca jucator de tenis poti intotdeauna sa-ti imbunatatesti jocul. Stim cu totii ca Simona nu-ti ofera cadouri pe teren, da inapoi fiecare minge si lupta neincetat. Se apara incredibil de bine, iar jocul ei de picioare este grozav. Lovitura de backhand in lungul liniei este arma din jocul ei. Stim ca ar putea varia mai mult si veni mai des la fileu, dar arma ei este starea mentala.Cand se simte bine pe teren nu are cum sa rateze. Poate fi foarte agresiva si este la cel mai inalt nivel al ei atunci cand este pozitiva pe teren - asa a fost la Wimbledon. Trebuie sa accepte ca daca nu este pozitiva, atunci va face multe greseli, asta e important pentru ea si a fi pozitiv e ceva ce trebuie sa antreneze ca jucatoare - e in regula sa mai faca cate o greseala. Chiar si cei mai buni jucatori din lume - Roger, Rafa - si ei au nevoie mereu sa-si imbunatateasca jocul. Munca nu se opreste niciodata", a adaugat Schett.Simona se afla momentan in autoizolare si asteapta ca sezonul de tenis sa fie reluat, insa sunt sanse mici sa se intample mai devreme de luna august.C.S.