Bianca Andreescu dezvaluie de ce vrea sa o intalneasca pe Simona Halep in finala de la Rogers Cup

Tanara jucatoare a afirmat ca vrea sa se dueleze cu Simona in finala deoarece romanca este idolul sau. In plus, Bianca spune ca o asemenea finala ar reprezenta un lucru important si pentru Romania."Sincer, chiar ma uit la Simona. Este o sportiva incredibila, dar si o jucatoare si o persoana incredibila.Ar insemna mult pentru mine sa joc impotriva ei. Avand radacini romanesti ar fi un lucru urias si pentru Romania, de asemenea", a afirmat Bianca Andreescu la conferinta de presa.Momentan, Bianca este calificata in sferturile de finala, iar in aceasta seara se va duela cu Karolina Pliskova , aflata pe locul 3 in clasamentul WTA Bianca si Simona nu s-au intalnit niciodata in circuitul WTA C.S.