Boris Becker dezvaluie motivul pentru care nu o antreneaza pe Simona Halep

Becker spune ca nu au existat niciodata discutii concrete, intrucat are un contract cu Federatia Germana de Tenis si cu EuroSport.In plus, Becker afirma ca Darren Cahill este singurul om potrivit sa o antreneze pe Simona."M-am simtit flatat ca am intrat in discutie, ca lumea s-a gandit ca eu as putea fi antrenorul ei, dar, in primul rand, nu am vorbit niciodata despre asta, in al doilea, nu era o optiune fiindca eu sunt legat de federatia germana si de obligatiile mele la televiziune.O iubesc pe Simona, ori de cate ori ne vedem vorbim despre tenis, vorbim despre viata, asta e ceva ce nu se schimba, insa nu am fost niciodata in situatia de a deveni antrenorul ei pentru ca eram deja foarte ocupat. In plus, mereu m-am gandit ca Darren este antrenorul cel mai bun pentru ea. Orice relatie are nevoie de pauze cateodata, ma bucur ca s-au reunit si sunt sigur ca vor avea mult succes", a spus Becker pentru editia tiparita a cotidianului Gazeta Sporturilor.Numele lui Boris Becker a fost vehiculat pe lista Simonei Halep in urma cu un an, dupa despartirea de Darren Cahill.C.S.