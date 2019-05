Boris Becker explica de ce refuza ferm sa o antreneze pe Simona Halep: Nu voi face asta niciodata

Ziare.

com

Numele lui Boris Becker a fost vehiculat adesea drept un posibil viitor al Simonei, insa neamtul spune ca acest lucru nu se va intampla niciodata.Fostul antrenor al lui Novak Djokovici afirma ca a luat aceasta decizie deoarece nu-si doreste sa pregateasca vreodata o femeie."Mie imi place mult de ea, dar n-am antrenat niciodata o femeie. Toti prietenii mi-au zis ca e deja greu sa antrenezi in circuitul masculin, sa uit de cel feminin. Poate oricand sa vina la mine, ii spun tot ce stiu, dar nu pot fi antrenorul ei", a spus Becker pentru Digi Sport.Apoi, Becker a vorbit si despre sansele pe care Simona le are la castigarea Roland Garros "Cred ca are sanse bune sa castige din nou, mi-a placut cum a jucat in acest an, se simte confortabil in pozitia de campioana la Roland Garros, e sanatoasa, deci are o sansa buna", a adaugat Becker.Simona o va intalni pe Magda Linette in aceasta seara, in turul doi de la Roland Garros, dupa ora 18:30.C.S.