Boris Becker, fanul Simonei Halep: Ce spune despre marea problema a romancei si sansele de a castiga un nou Grand Slam

Ziare.

com

Germanul Boris Becker spune ca Halep evolueaza la cel mai inalt nivel al sau, insa are o mare problema, aceea ca nu reuseste inca sa isi dozeze efortul pentru a rezista intreg sezonul."Cred ca Simona este la nivelul ei cel mai inalt. Intrebarea pe care ar trebui sa si-o puna ar fi cum sa-si faca programul pentru a face fata unui an intreg. Pare sa oboseasca in a doua parte a anului pentru ca trebuie sa alerge mult ca sa-si castige meciurile. Fizic si mental, in a doua jumatate a anului oboseste, de aceea se mai si accidenteaza si nu este la fel de proaspata.Cred ca Darren va observa si poate ca va gasi un program mai bun pentru a doua jumatate a anului. In mod clar, pentru ea, sa castige doua meciuri la rand este ceva solicitant", a explicat Boris Becker, conform DigiSport.Acesta este de parere ca Simona va reusi sa mai castige un Grand Slam in decursul carierei, avansand chiar ideea unui succes in Australia."Cred ca Australia, datorita suprafetei si pentru ca este inceput de an, este urmatorul loc unde o vad capabila sa se impuna."Iar daca in trecut au existat zvonuri care il dadeau drept antrenor al Simonei, Becker afirma ca nu se pune problema, desi o apreciaza enorm pe sportiva noastra."Din punctul meu de vedere, referitor la intrebarea legata de posibilitatea de a o antrena, vreau sa precizez ca o iubesc, vorbesc des cu ea, dar nu cred ca are nevoie de sfaturile mele. Ii are pe Darren si pe ceilalti antrenori, cred ca are o echipa completa. Este bine asa. Eu conduc tenisul masculin din Germania, sunt mentorul catorva dintre jucatorii germani de top, stau in preajma echipei de Cupa Davis , dau sfaturi la turneele majore, asa ca sunt ocupat, oricum. Dar o iubesc si ii doresc numai bine", a mai spus acesta.