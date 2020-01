Borna impresionanta pe care o va bifa Simona Halep dupa Australian Open

Ziare.

com

La 28 de ani, sportiva de pe locul 3 WTA la acest moment (2 in clasamentul LIVE, avand in vedere surprizele de la Australian Open ) se pregateste sa devinaEa o va depasi pe Martin Hingis din Elvetia, 39 de ani acum, care are 314 saptamani consecutive in top 10, fiind inca lidera acestui clasament. Dupa Australian Open, Simona va ajunge la 315 si va deveni lider.Halep a ajuns pentru prima data in primele 10 sportive ale lumii pe 27 ianuarie 2014, 6 ani se implinesc chiar maine deci, iar de atunci nu a mai iesit din top 10 nici macar o singura saptamana, fiind considerata una dintre cele mai constante jucatoare din circuit.Romanca are acum 5561 de puncte in clasamentul LIVE, fiind pe locul 2, sub Ash Barty, care nu poate pierde locul 1 indiferent de rezultatele de la Melbourne In acest moment, Simona mai poate fi depasita doar de Kiki Bertens din Olanda, insa doar in conditiile in care Halep pierde luni cu Mertens in optimi, iar batava va triumfa la Antipozi, scenariu mai greu de crezut.Simona va evolua luni in optimile de finala cu Elise Mertens din Belgia, 17 WTA, sportiva cu care are 2-1 la victorii in meciurile directe.Jocul va avea loc la o ora ce va fi anuntata duminica de organizatori.Ultima intalnire intre cele doua a avut loc in finala de la Doha de anul trecut, cand Halep pierdea in trei seturi.Halep nu a pierdut nici macar un set pana acum la Australian Open, unde le-a depasit pe Jennifer Brady din SUA, Harriett Dart din Marea Britanie si Yulia Putintseva din Kazahstan.Toate partidele Simonei Halep de la Australian Open vor fi LIVE pe Ziare.com.Citeste si: