"Britanicii au publicat predictiile pentru 2020: Pe ce loc va incheia Simona Halep si ce Grand Slam va castiga"

Ziare.

com

In opinia expertilor in tenis ai publicatiei Metro , Simona va avea un 2020 la inaltime.In ce priveste sansele Simonei de a castiga un Grand Slam in 2020, George Bellshaw a desemnat-o pe sportiva noastra drept viitoare invingatoare la Roland Garros Simona are deja un titlu la Roland Garros in 2018 si alte doua finale pierdute.Cand vine vorba despre clasamentul WTA , expertii in tenis ai publicatiei Metro au desemnat-o fara sa stea pe ganduri pe Bianca Andreescu In schimb, in opinia britanicilor, Simona va incheia anul 2020 pe locul 3, in timp ce pe locul doi se va afla Naomi Osaka C.S.