Cadou inedit pentru Simona Halep

Tenismena noastra a primit un tricou de hochei cu numele ei inscriptionat din partea NHL (Liga Nationala Americana de Hochei)."Multe multumiri celor de la NHL pentru acest cadou surprinzator. Abia astept sa asist la un meci. In curand", a scris Simona Halep pe pagina de Twitter.La scurt timp a venit si reactia lui Darren Cahill: "Vii la Las vegas?". "Poate", a fost raspunsul Simonei.Simona Halep va debuta marti la US Open 2019 impotriva unei jucatoare venite din calificari, al carei nume il va afla sambata.26 august - 8 septembrie e perioada in care se desfasoara US Open 2019.I.G.