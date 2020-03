Capitolul la care Simona Halep e cea mai buna din lume in 2020

Ziare.

Sportiva noastra este jucatoarea din intreaga lume care are cel mai bun procentaj in game-urile castigate pe serviciul adversarei.Simona are un procentaj de 46.4% in cele 12 meciuri disputate in 2020. Acelasi procentaj il are si elvetianca Leonie Kung, cu mentiunea ca aceasta a jucat doar 5 meciuri in fata unor adversare slabe.Simona le intrece astfel pe Elise Mertens (45.7%), Zarina Diyas (44.2%), Anna Blinkova (42.6) si Marketa Vondrousova (42.4%).Jucatoarea cu cel mai bun serviciu din 2020 este Serena Williams , cu un procentaj de 87.8%. Ea este urmata de Karolina Pliskova (85.9%) si Naomi Osaka (83.7%).Cel mai mare numar de asi reusiti in 2020 ii apartine lui Elena Rybakina, 144 in 25 de meciuri.C.S.