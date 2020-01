Casele de pariuri au dezvaluit sansele Simonei Halep pentru o medalie la JO 2020. Romanca e prima favorita si la Roland Garros

Ziare.

Casele de pariuri deja au analizat sansele romancei si considera ca actualul loc 4 WTA are o cota de 2.70 la cucerirea unei medalii, indiferent de culoarea metalului.Daca ne gandim insa la sansele pentru aur, Simona Halep are o cota mai mare si este a cincea favorita, avand 8 la 1 sanse pentru obtinerea locului 1 la Tokyo.Pana la Olimpiada insa, in luna ianuarie Simona va avea provocarea primului Grand Slam al anului, Australian Open , acolo unde e favorita 4 in viziunea pariorilor, dupa Serena Williams , Ash Barty si Bianca Andreescu Simona este insa prima favorita in ce priveste ridicarea trofeului de la Roland Garros , pe care l-a mai cucerit si acum doi ani. Acolo, ea are o cota de 5 la 1, fiind urmata de Bianca Andreescu si Serena Williams , cu cote de 9.00.La Wimbledon , chiar daca sportiva din Constanta porneste din postura de campioana en-titre, Simona Halep are sansa a doua in viziunea caselor de pariuri, cu o cota de 8, putin peste favorita 1 Serena Williams, care are 7 la 1.Casele de pariuri s-au gandit sa puna oferte si pe locurile pe care marile jucatoare din circuit vor incheia anul 2020. Dubla noastra castigatoare de Mare Slem are o cota de 10 sa termine anul pe 1 in circuit, asa cum i s-a mai intamplat de doua ori in cariera, in 2017 si 2018.Simona Halep a incheiat anul 2019 pe locul 4 in clasamentul WTA si va participa la primul turneu in 2020 la Adelaide, in a doua saptamana din ianuarie, in orasul natal al lui Darren Cahill Citeste si: