Catalogul din tenis: Nota primita de Simona Halep dupa prestatia foarte slaba de la Roma

Ziare.

com

Eliminata in turul doi al turneului de la Roma, Simona Halep a primit una dintre cele mai mici note din partea jurnalistilor de la Tennis Circus , care i-au acordat 4."Ne pare rau sa spunem, dar nu ne asteptam la asa ceva din partea ei. Poate ca a suferit o accidentare minora in meciul cu Vondrousova, dar dupa un prim set perfect nu a mai facut fata in urmatoarele doua, jucand un tenis la asteptare. Romanca ramane o mare luptatoare, dar este prea pasivia in momentele care conteaza", au explicat jurnalistii italieni."Repetenta" saptamanii este Jelena Ostapenko , notata cu 2 dupa meciul cu Mihaela Buzarnescu , in timp ce Elina Svitolina a primit 3.5. Naomi Osaka a primit si ea nota 5, iar la polul opus le regasim pe Johanna Konta (nota 9) si Karolina Pliskova (nota 10).C.S.