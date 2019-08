Cate favorite au mai ramas in competitiei la Cincinnati si cum arata partea de tablou a Simonei Halep

Ziare.

com

Ashleigh Barty, Naomi Osaka, Karolina Pliskova, Simona Halep, Elina Svitolina, Sloane Stephens, Aryna Sabalenka si Madison Keys sunt favoritele ramase inca in turneu.Din concurs au fost eliminate deja Kiki Bertens (favorita 5), Petra Kvitova (favorita 6), Anastasija Sevastova (favorita 11), Belinda Bencic (favorita 12, abandon) si Angelique Kerber (favorita 13) . De asemenea, Serena Williams s-a retras inainte de debut.Simona Halep, favorita numarul 4, o va intalni, in aceasta noapte, in optimi pe favorita numarul 16, americanca Madison Keys.In cazul unei victorii, tenismena noastra va da piept in sferturi cu invingatoarea partidei dintre Venus Williams si Donna Vekic.Mai departe, in semifinale, Simona poate da peste Naomi Osaka, Elina Svitolina, Sofia Kenin sau Su-Wei Hsieh.Finala ar putea aduce un duel cu Ashleigh Barty, Karolina Pliskova sau Sloane Stephens.Madison Keys;Venus Williams sau Donna Vekic;Naomi Osaka, Elina Svitolina, Sofia Kenin sau Su-Wei Hsieh;Ashleigh Barty, Karolina Pliskova sau Sloane Stephens (posibil).12-18 august e perioada in care se desfasoara turneul de la Cincinnati.I.G.