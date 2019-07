Cate puncte are de aparat Simona Halep in luna august, in dificilul sezon american de hard

Ziare.

com

Romanca proaspat campioana la Wimbledon are acum parte de o mica pauza, de circa 3 saptamani, pana va reveni in circuit, in perioada 5-11 august mai exact, acolo unde va evolua in Rogers Cup, la Toronto, turneu pe care l-a castigat anul trecut si s-a ales cu 1000 de puncte, fiind turneu de categoria Masters Premier 5.Mai departe, Halep va avea emotii si la urmatorul turneu, cel de la Cincinnati, din aceeasi categorie de punctaj, romanca facand anul trecut finala, pierduta dramatic la Kiki Bertens din Olanda in 3 seturi.585 de puncte WTA a cucerit Simona anul trecut la Cincinnati, acolo unde a ratat si o minge de meci in intalnirea cu Kiki, pierduta cu 6-2, 6-7, 2-6. US Open va fi ultimul turneu din luna august, acolo unde romanca e maxim avantajata, pierzand anul trecut in primul tur la Kaia Kanepi din Estonia, asadar un parcurs cat mai lung la Flushing Meadows ii poate aduce sportivei din Constanta multe puncte in clasament.Cea mai buna performanta a romancei la US Open a fost o semifinala in 2015, pierduta la viitoarea campioana, Flavia Pennetta.Anul trecut, la Rogers Cup, turneu desfasurat la Montreal , Simona Halep a trecut in finala de Sloane Stephens, aceeasi de care trecuse si in finala de la Roland Garros Citeste si: