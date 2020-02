Cate puncte are de aparat Simona Halep la Dubai

Ziare.

Tenismena noastra are oportunitatea de a se apropria de primul loc in clasamentul WTA, dupa ce Ashleigh Barty a anuntat ca nu se va mai prezenta la turneul din Emiratele Arabe Unite, dotat cu premii in valoare totala de 2,5 milioane de dolari.Misiunea nu va fi una usoara, intrucat Simona va avea de aparat 190 de puncte WTA.Pentru a castiga ceva teren in lupta cu Ashleigh Barty, reprezentanta noastra trebuie sa ajunga cel putin in semifinale.In cazul in care constanteanca va fi eliminata inainte de sferturi, atunci avansul jucatoarei de la Antipozi in fruntea clasamentului se va mari.1. Ashleigh Barty 8.367p2. Simona Halep 6.101p3. Karolina Pliskova 5.290pLa editia de anul trecut de la Dubai, Ashleigh Barty s-a retras, de asemenea, inainte de startul turneului, astfel ca nu are niciun punct de aparat.Simona a ajuns pana in sferturile de finala, acolo unde avea sa fie eliminata de viitoarea campioana, elvetianca Belinda Bencic.17-23 februarie e perioada in care are loc turneul de la Dubai.I.G.