Cati bani a castigat Simona Halep din tenis in 2019

Ziare.

com

Sportiva romana ocupa locul 2 in clasamentul banilor castigati din tenis in 2019, dupa australianca Ashleigh Barty.Campioana de la Wimbledon a strans 6.962.442 de dolari in acest an.Jucatoarea de la Antipozi, care ieri s-a impus la Turneul Campioanelor, a adunat nu mai putin de 11.307.587 de dolari in acest an.Locul 3 in aceasta ierarhie e ocupat de Naomi Osaka, cu 6.788.282 de dolari, in timp ce Bianca Andreescu se afla pe pozitia a patra, cu 6.504.150 de dolari.1. Ashleigh Barty 11.307.587 dolari2. Simona Halep 6.962.4423. Naomi Osaka 6.788.2824. Bianca Andreescu 6.504.1505. Elina Svitolina 5.666.3406. Karolina Pliskova 5.138.0777. Serena Williams 4.310.5158. Kiki Bertens 4.208.0269. Belinda Bencic 4.113.07510. Petra Kvitova 3.724.430In toata cariera, Simona a acumulat de pe urma turneelor la care a participat 35.108.021 dolari.I.G.