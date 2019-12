Cati bani castiga Simona Halep din sponsorizari: Iata ce venituri are sportiva noastra

Ziare.

com

In 2019, veniturile din sponsorizari ale sportivei noastre s-au ridicat la aproximativ 3.650.000 de eurro, conform Slovenske Novice Ocupanta locului 4 WTA are contracte de sponsorizare cu companii precum Nike, Mercedes -Benz, Wilson, Hublot, Dedeman si Dorna.Pe langa suma din sponsorizari, Simona a mai obtinut premii in valoare de 6.962.442 de dolari din rezultatele obtinute in 2019.In total, Simona a castigat in cariera premii din tenis in valoare de 35.108.021 de dolari.Pe de alta parte, Naomi Osaka a obtinut in 2019, doar din sponsorizari, 14.5 milioane de euro.C.S.