Ce-i doresc americanii Simonei Halep in 2020

In ce o priveste pe Simona Halep , americanii ii doresc sportivei noastre sa castige un turneu de Grand Slam pe hard court, la Australian Open sau US Open "Simona Halep a aratat o constanta incredibila in ultimele sezoane si a fost rasplatita cu Roland Garros si Wimbledon in 2018 si 2019.O victorie intr-un Grand Slam pe hard ii va aduce Simonei un titlu major pe fiecare suprafata. Ea a fost aproape de un titlu pe hard, dar a pierdut finala de la Australian Open , iar in 2015 a ajuns in semifinale la US Open", au scris americanii de la Lob and Smash Simona va participa la primul Grand Slam al anului pe 20 ianuarie, la Australian Open.Pana atunci, Simona va merge la Adelaide, incepand cu 13 ianuarie.C.S.