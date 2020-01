Ziare.

com

Sportiva noastra este cotata cu a doua sansa sa se impuna la Adelaide.Agentia Betano ii ofera cota 6 Simonei, in timp ce principala favorita este Ashleigh Barty , cu o cota de 4.50.Aryna Sabalenka are cota 8, iar Sofia Kenin are cota 10.Sportiva noastra va debuta la Adelaide direct in turul 2, urmand sa o intalneasca fie pe Ajla Tomljanovici, fie pe Yulia PutintsevaTurneul de la Adelaide va incepe pe 13 ianuarie, iar meciurile Simonei vor fi in direct pe Ziare.com.C.S.