Ce scrie site-ul oficial al WTA dupa victoria obtinuta de Simona Halep la Cincinnati

Ziare.

com

Sursa citata considera ca Simona a obtinut aceasta victorie datorita spiritului de luptatoare ce o caracterizeaza."Fosta lidera mondiala Simona Halep a revenit de pe pragul infrangerii impotriva unei jucatoare ce este intotdeauna periculoasa, Ekaterina Alexandrova, pentru a iesi victorioasa din disputa de la Cincinnati.Campioana de la Wimbledon a avut o revenire triumfala dupa accidentare. Halep a fost la un game de infrangere in setul doi, dar si-a aratat spiritul de luptatoare marca proprie pentru a o rapune pe adversara care lovea foarte puternic in 124 de minute", a scris site-ul oficial al WTA. Simona Halep s-a calificat in optimile de finala de la Cincinnati dupa ce a trecut de rusoaica Ekaterina Alexandrova, la capatul unui meci de mare lupta.Sportiva noastra a invins-o pe ocupanta locului 43 WTA dupa doua ore de joc, cu 3-6, 7-5, 6-4.La prima aparitie dupa accidentarea suferita la Rogers Cup, Simona a acuzat probleme fizice si s-a deplasat cu greu pe teren, dar chiar si asa a luptat pana la epuizare.In faza urmatoare, Simona se va duela cu invingatoarea dintre Madison Keys si Daria Kasatkina.Meciul din optimi va avea loc joi, la o ora ce nu a fost stabilita momentan de organizatori.C.S.