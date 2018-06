Ce spune ambasadorul Romaniei la Paris despre caricatura cu Halep

Ziare.

com

"Am fost la finala de la Roland Garros si am vazut atmosfera de acolo: multi francezi care strigau 'Allez, Simona' alaturi de noi, romanii, care o sustineam cu "Hai Simona!" De la castigarea turneului, am primit zeci de mesaje de la cele mai inalte oficialitati franceze (mai multi consilieri ai presedintelui Emmanuel Macron, prim-ministrul Edouard Philippe, pe care l-am intalnit acum cateva zile la o receptie, ministri si reprezentanti ai ministerelor, colegi ambasadori) pentru victoria Simonei Halep.La fel, toate cunostintele din cartier, brutarul, chelnerul de la braseria din colt, vanzatorul de ziare, casiera de la bacanie - toti m-au oprit ca sa imi spuna ca au vazut meciul sau au auzit despre victorie.De asemenea, au fost zeci de articole laudative in presa franceza dupa performanta romancei. Niciodata de cand sunt ambasador nu am fost atat de felicitat si nu m-am simtit atat de bine", a spus ambasadorul Romaniei la Paris, Luca Niculescu, intr-o postare vineri pe Facebook.Acesta a adaugat ca realizeaza impactul pe care l-a avut caricatura din publicatia Charlie Hebdo asupra unora, indiferent daca locuiesc in Franta sau in Romania, dar ca echipa sa lupta impotriva stereotipurilor si prejudecatilor."Si, in acelasi timp, exista acea caricatura mica, in pagina a saptea a unui saptamanal satiric, care a facut din libertatea sa de expresie, insolenta si provocarea sensibilitatilor de orice fel o traditie binecunoscuta.Imi dau seama de impactul pe care acea caricatura l-a avut pentru unii dintre dumneavoastra, fie ca traiti in Franta sau in Romania. Pot sa va asigur ca, prin tot ceea ce facem la ambasada alaturi de colegii mei, luptam impotriva unor stereotipuri, clisee si prejudecati care mai apar.La finalul acestui an vom demara Sezonul Romania-Franta: vor fi sute de manifestari romanesti in tot Hexagonul si, cu siguranta, mii de articole in presa despre ele. Pana atunci, revenind la uriasa performanta de sambata trecuta, as spune sa nu lasam o caricatura mica sa ne strice o bucurie atat de mare", a completat Luca Niculescu.Ambasadoarea Frantei la Bucuresti, Michele Ramis, a declarat vineri, referitor la caricatura publicata de revista Charlie Hebdo prin care este ironizata victoria Simonei Halep, ca aceasta nu reprezinta in niciun fel sentimentul opiniei publice franceze.Revista satirica franceza Charlie Hebdo a publicat recent o caricatura prin care ironizeaza victoria Simonei Halep de la Roland Garros , in care aceasta apare strigand "Fiare vechi! Fiare vechi!".Liderul WTA, Simona Halep, a spus, vineri, ca nu are nimic de comentat referitor la caricatura publicata in revista "Charlie Hebdo" in care apare cu trofeul Roland Garros strigand "Fiare vechi!", precizand ca nu e in masura sa zica nimic despre asta."Nu vreau sa comentez acest lucru. Nu sunt in masura sa zic nimic despre asta", a declarat Simona Halep, intrebata ce parere are despre caricatura publicata in revista "Charlie Hebdo". Liderul WTA a fost prezent, vineri, la "Halep Challenge", o competitie de hochei care se desfasoara la patinoarul din Otopeni.Citeste si Ce spune Mihai Sora despre caricatura cu Simona Halep din Charlie Hebdo