Ce spune Jennifer Brady despre meciul cu Simona Halep de la Rogers Cup

Ziare.

com

Brady a afirmat ca e constienta ca va intalni o jucatoare fantastica si spera sa profite de faptul ca presiunea este pe sportiva noastra."Ea e fantastica, o competioare incredibila. E una dintre cele mai bune din lume si abia astept sa fac fata acestei provocari. Dar ea va avea presiune, eu nu am nimic de pierdut. Sper sa fac un meci foarte bun", a spus Brady la Digi Sport.Brady a trecut in primul tur de Kiki Mladenovici (50 WTA ), cu 6-1, 6-2, la capatul unui meci ce a durat putin peste o ora.Aceasta va fi prima intalnire dintre Simona si americanca in varsta de 24 de ani.Jennifer Brady nu a castigat niciun turneu WTA in cariera, iar din tenis a obtinut peste 1.7 milioane de dolari.Partida dintre Simona Halep si Jennifer Brady va avea loc miercuri, la o ora ce nu a fost stabilita momentan de organizatori, in direct pe Ziare.com.Amintim ca anul trecut Simona a castigat turneul din Canada.C.S.