Ce spune Simona Halep de revenirea lui Kim Clijsters in circuit la Dubai, turneu unde romanca e favorita numarul 1

Inaintea debutului sau din Emiratele Arabe Unite, Halep a sustinut o conferinta de presa in care a vorbit despre mai multe subiecte, unul dintre ele fiind si revenirea in circuit a lui Clijsters, fosta lidera mondiala din Belgia in WTA Inaintea acestui start de la Dubai, romanca a si avut o sedinta de antrenament alaturi de Kim, cea care revine in tenis la varsta de 36 de ani."Am fost emotionata, i-am spus antrenorului meu ca sunt realmente emotionata sa ma antrenez cu ea. Am jucat cu 5-6 ani in urma la Brisbane. A fost diferit atunci. Eram alta persoana, alta jucatoare. Poti oricand sa iei lectii de la marile campioane. Si acum se misca foarte bine.Imi amintesc ca in primul meci nu am atins mingea. A fost 0-6 (n.r.: de fapt 1-6), apoi am revenit la 4-6. E impresionant ca, dupa nastere, a revenit de doua ori si a castigat un Grand Slam. E o campioana uriasa care va sti cum sa se descurce. Avand deja trei copii e diferit. E o inspiratie pentru toate jucatoarele din circuit", puncta Simona la Dubai, amintindu-si de singura intalnire directa cu Clijsters, pierduta in 2012 la Brisbane, in Australia.In septembrie 2019, belgianca Kim Clijsters si-a anuntat revenirea in tenis. In varsta de 36 de ani, belgianca va evolua si la Monterrey, dupa Dubai, turneu care incepe la debutul lunii martie.Halep a vorbit si despre amintirile placute pe care le are la Dubai, unde a castigat marele trofeu in 2015, dupa o finala cu Karolina Pliskova , scor 6-4, 7-6 (5): "Ma simt bine sa fiu inapoi aici. Am facut aici pregatirea din pre-sezon. Ma obisnuiesc cu acest oras. Este extraordinar aici, unde ma simt excelent. Sunt gata sa lupt din nou dupa o vacanta de doua saptamani pe care am petrecut-o alaturi de familie. Mi-am reincarcat bateriile si sunt gata sa joc din nou.E foarte greu sa ma gandesc la titlu, dar voi lupta si voi vedea ce va fi. Voi da ce am mai bun. Am amintiri placute de aici din anul cand am triumfat aici. Vreau sa castig primul meci si apoi vom vedea", puncta romanca, avand mereu zambetul pe buze in fata presei.Simona Halep va evolua direct in turul II, cu invingatoarea dintre Riske si Jabeur, dar pana atunci fosta lidera mondiala WTA va evolua mai intai la dublu cu Julia Goerges, Germania, sportiva alaturi de care a decis sa faca o pereche, asa cum s-a mai intamplat in trecut si la Doha Toate meciurile Simonei Halep de la Dubai vor fi LIVE text pe Ziare.com. Anul trecut, sportiva nascuta la Constanta era eliminata in sferturi de catre viitoarea campioana Belinda Bencici.D.A.Citeste si: