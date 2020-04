Ce spune Simona Halep despre coronavirus si cum a ales sa se protejeze: "Pentru mine este un soc"

Ziare.

Tenismena noastra spune ca nu s-a gandit nicio clipa ca lumea s-ar putea confrunta cu o astfel de situatie."Nu am putut sa-mi imaginez asa ceva niciodata. Nici prin cel mai greu vis pe care l-as fi avut, sa ma fi gandit ca se poate sa se opreasca globul intr-un asa mod. Pentru mine este un soc, trebuie sa recunosc, pentru ca sunt destul de tanara si nu am prins prea multe greutati. Dar asa ceva e de domeniul fantasticului, ca toata lumea sa stea inchisa in case... E ceva wow! Si faptul ca nu se mai calatoreste, ca totul e inchis, e ceva incredibil", a spus Simona Halep intr-un interviu acordat emisiunii Garantat 100% de la TVR "Pe partea de sanatate, ca sa evitam ceva grav, cred ca e cea mai buna interdictie. Trebuie sa reactionam in modul corect", a adaugat fostul lider WTA.Simona recunoaste ca s-a temut la inceput de virus, dar ca in prezent nu mai e atat de speriata."Am avut perioade la inceput in care teama a fost destul de mare. Am citit, am analizat si apoi am realizat ca daca te protejezi totul o sa fie ok. Ma tem doar pentru cei care au probleme de sanatate. Ma tem de acest virus si sunt convinsa ca exista. Chiar daca suntem sanatosi si avem imunitate mare, putem sa facem fata acestui virus, dar o sa ne lase o afectiune foarte mare la plamani. Din acest motiv am hotarat sa am foarte mare grija de mine", a precizat Simona.Simona a ales sa-si petreaca perioada de izolare la Bucuresti."Petrec timpul in apartamentul meu de la Bucuresti si dorm destul de mult. Dupa ce ma trezesc, merg sa alerg prin complex si fac miscare in casa", a conchis Simona.22 februarie e data la care Simona Halep a disputat ultimul meci de tenis.Vezi si: Simona Halep, la ora dezvaluirilor: Cum l-a uimit pe Darren Cahill, ce spune despre retragere si de ce n-ar fi jucat in SUA