"Ce spune Simona Halep despre intrarea in politica"

Tenismena noastra in varsta de 28 de ani, prezenta miercuri la Palatul Parlamentului, la o intalnire in care mai multi mari sportivi au stat fata in fata cu politicieni, a exclus categoric aceasta varianta.Simona spune ca se va concentra pe fundatia care ii poarta numele."In politica am spus ca nu intru. Nu fac politica si nici nu intentionez. Eu am fundatia Simona Halep, prin care ajut copilasi, asa cum consider eu", a spus Simona Halep, potrivit Digi Sport Vezi si:Simona Halep a participat, miercuri, la o conferinta de presa la Palatul Parlamentului, alaturi de alte nume grele ale sportului romanesc.Sportiva noastra a cerut ca bugetul sportului romanesc sa fie marit. De asemenea, Simona a mai cerut si ca Bucurestiul sa aiba o noua Sala Polivalenta.