Ce spune Simona Halep despre urmatorul meci de la Rogers Cup

Ziare.

com

Tenismena noastra, aflata la primul turneu dupa Wimbledon, anunta ca se va concentra exclusiv pe jocul ei."Nu conteaza impotriva cui joc, provocarea va fi sa castig. Inseamna mult pentru mine ca sunt din nou prezenta in sferturi, simt ca sunt aproape de ritmul de joc avut la Wimbledon", a spus Simona la conferinta de presa de dupa meciul cu Kuznetsova."A fost putin ingrijorata dupa vacanta, dar e normal sa mai faci si cate o pauza din cand in cand. Voi incerca sa joc si mai bine decat am facut-o astazi", a adaugat aceasta.In sferturile de finala ale turneului din Canada, tenismena romana o va infrunta, sambata dimineata, pe cehoaica Marie Bouzkova (locul 91 WTA)."Sfertul" dintre Simona Halep si Marie Bouzkova va avea loc sambata dimineata, in jurul orei 04:00 - ora Romaniei.Simona Halep a castigat editia de anul trecut a Rogers Cup dupa o finala cu Sloane Stephens.I.G.