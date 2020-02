Ce turnee WTA sunt programate in luna februarie si unde o vom vedea pe Simona Halep

Ziare.

com

Prima saptamana a lunii e rezervata intalnirilor de Fed Cup, urmand ca incepand cu 10 februarie sa aiba loc turneele de la St. Petersburg (Rusia) si Hua Hin (Thailanda).Apoi, in perioada 17-23 februarie se va desfasura turneul de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), la care va lua parte si Simona Halep.2.5 milioane de dolari sunt premiile competitiei care anul trecut a fost castigata de elvetianca Belinda Bencic.O saptamana mai tarziu, 24 februarie - 1 martie, se vor disputa turneele de la Doha (Qatar) si Acapulco (Mexic).Reprezentanta noastra a confirmat ca va fi prezenta la Doha, acolo unde anul trecut a ajuns pana in finala, fiind invinsa greu de Elise Mertens.La Openul din Qatar, premiile totalesunt de 3.2 milioane de dolari.17-23 februarie: Dubai;24 februarie - 1 martie: Doha.Toate meciurile Simonei Halep vor fi transmise in direct de site-ul Ziare.com.I.G.