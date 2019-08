Ce urmeaza pentru Simona Halep dupa abandonul de la Rogers Cup

Ziare.

com

Tenismena romana in varsta de 27 de ani va participa saptamana viitoare la turneul de la Cincinnati, dotat cu premii in valoare de 2,9 milioane de dolari.Vezi: Simona Halep si-a aflat adversarele de la Cicinnati: Culoar dificil pentru tenismena romana Dupa Cincinnati, acolo unde la editia de anul trecut a ajuns pana in finala, Simona va avea o saptamana de pauza.Apoi, in perioada 26 august - 8 septembrie, Simona va fi prezenta la cel de-al patrulea Grand Slam al anului, US Open.Imediat dupa US Open, sportiva nascuta la Constanta e programata sa participe la prima editie a Openului de la Zhengzhou.12-18 august: Cincinnati;26 august - 8 septembrie: US Open;9-15 septembrie: Zhengzhou.I.G.