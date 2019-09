Ce urmeaza pentru Simona Halep dupa abandonul de la Wuhan

Ziare.

Saptamana viitoare, tenismena noastra e inscrisa la Openul Chinei de la Beijing, dotat cu premii in valoare totala de 8,2 milioane de dolari.Daca accidentarea la spate suferita in meciul de miercuri cu Elena Rybakina nu e serioasa, Simona va fi cu siguranta prezenta la Beijing.Apoi, Simona va avea o saptamana de pauza, pentru ca in perioada 14-20 octombrie sa mearga la Moscova, unde va lua parte la Kremlin Cup.Ultima competitie a anului va fi Turneul Campioanelor, programata in perioada 27 octombrie - 3 noiembrie.I.G.