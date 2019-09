"Ce urmeaza pentru Simona Halep dupa eliminarea de la Beijing"

Ziare.

Dupa esecul de luni, sportiva noastra va reveni de urgenta in tara pentru a efectua un RMN.Daca totul va fi in regula, Simona ar urma sa revina in circuit incepand cu 14 octombrie, in turneul de la Moscova.Apoi, Simona se va intoarce in China, iar intre 27 octombrie si 3 noiembrie va participa la Turneul Campioanelor de la Shenzhen.Aceasta va fi ultima competitie din calendarul Simonei in acest an.Amintim ca Simona Halep a fost eliminata in turul 2 de la Beijing de Ekaterina Alexandrova, scor 6-2, 6-3.Pentru sportiva noastra acesta este al patrulea turneu la rand in care nu reuseste sa lege doua victorii consecutive, dupa Cincinnati, US Open , Wuhan si Beijing.C.S.