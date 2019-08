Ce urmeaza pentru Simona Halep dupa eliminarea de la Cincinnati

Ziare.

Sportiva noastra va reveni pe teren incepand cu 26 august, cand va lua startul la US Open Apoi, incepand cu 9 septembrie, Simona va concura la turneul de la Zhengzhou (China), cel mai nou din circuitul WTA Periplul Simonei Halep in China va continua la Wuhan, incepand cu 22 septembrie, si la Beijing, incepand cu 30 septembrie.Ultima competitie la care o vom mai vedea pe Simona in acest an va fi Turneul Campioanelor , intre 27 octombrie si 3 noiembrie.Amintim ca Simona Halep a fost eliminata in optimile de finala de la Cincinnati de Madison Keys, ocupanta locului 18 in clasamentul WTA Americanca s-a impus in trei seturi cu 6-1, 3-6, 7-5, la capatul unui meci ce a durat doua ore si patru minute.Dupa aceasta eliminare, Simona va pierde inca 480 de puncte in clasamentul WTA.C.S.