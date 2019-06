"Ce urmeaza pentru Simona Halep dupa eliminarea de la Eastbourne"

Ziare.

Sportiva noastra va reveni pe teren saptamana viitoare, urmand sa ia startul in turneul de la Wimbledon . Simona isi va afla adversarele vineri, de la ora 12:00, cand va avea loc tragerea la sorti.Apoi, dupa turneul de la Wimbledon, Simona va avea o vacanta de durata. Urmatorul turneu la care a confirmat prezenta este abia Rogers Cup, ce va lua startul pe 5 august.Exista insa posibilitatea ca Simona sa mai ceara un wild card si pentru turneul de la Washington, ce va avea loc incepand cu 29 iulie. Este insa cert faptul ca Simona va sari peste turneul de la Bucuresti.Amintim ca Simona Halep a pierdut in doua seturi, scor 6-4, 6-3, in fata lui Angelique Kerber , dupa un meci controlat in totalitate de nemtoaica.In urma acestui rezultat, scorul intalnirilor directe dintre Simona si Kerber devine 6-5 in favoarea sportivei noastre.Simona va mai ramane la Eastbourne, iar vineri va juca in semifinalele probei de dublu alaturi de Raluca Olaru In schimb, Angelique Kerber o va intalni in semifinale pe Ons Jabeur din Tunisia.C.S.