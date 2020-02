Ce urmeaza pentru Simona Halep dupa retragerea de la Doha

Ziare.

Dupa finala de astazi de la Dubai, reprezentanta noastra va avea doua saptamani libere.Apoi, Simona va merge la Indian Wells , programat in perioada 9-22 martie.Dupa Indian Wells, sportiva romana are in program turneul de la Miami, intre 23 martie si 5 aprilie.Anul trecut, Simona s-a oprit in optimi la Indian Wells, iar la Miami a ajuns pana in semifinale.I.G.