Ce urmeaza pentru Simona Halep dupa retragerea de la Indian Wells

Ziare.

com

Jucatoarea aflata pe locul doi in ierarhia WTA e inscrisa pentru turneul de la Miami, programat in perioada 25 martie - 5 aprilie.Apoi, Simona ar urma sa fie prezenta la Openul de la Charleston, dotat cu premii in valoare totala de 848.000 de dolari si programat in saptamana de dupa turneul de la Miami.Tot luna viitoare, Simona si-a anuntat prezenta la Stuttgart, in perioada 20-26 aprilie.Simona a luat parte la doar trei turnee in acest an:Adelaide: eliminata in sferturi de Aryna Sabalenka;Australian Open: eliminata in semifinale de Garbine Muguruza;Dubai: castigatoareI.G.