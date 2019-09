Ce urmeaza pentru Simona Halep dupa retragerea de la Zhengzhou

Ziare.

com

Tenismena noastra, eliminata inca din runda a doua la US Open, va reveni pe teren odata cu Openul de la Wuhan, programat in perioada 23-29 septembrie.2.82 milioane de dolari sunt premiile totale ale turneului din China.Apoi, in saptamana 30 septembrie - 6 octombrie, reprezentanta Romaniei va fi prezenta la Beijing.Openul Chinei e dotat cu premii in valoare toala de 8.2 milioane de dolari.Ultimul turneu la care Simona ar trebui sa participe e Turneul Campioanelor, la care e foarte aproape sa obtina calificarea.WTA Finals se disputa anul acesta la Shenzhen, in perioada 27 octombrie - 3 noiembrie, iar premiile totale sunt uriase, de 14 milioane de dolari.I.G.