Cei mai buni tenismeni romani fac echipa pentru Olimpiada: Unde vor juca impreuna Halep si Tecau

Potrivit chiar lui Horia, el va juca impreuna cu Simona la dublu mixt la ultimul turneu major al sezonului, US Open."Cel mai probabil vom juca la dublu mixt la US Open, pentru ca pana atunci e greu. Ea este concentrata aici, la Paris, ca sa-si apere trofeul, pentru ca asa e normal", a spus Tecau la Digi Sport Sportivul nostru a mai declarat ca, dupa ce vor obtine biletele pentru Tokio, se vor pregati suplimentar pentru Jocurile Olimpice."Simona este o jucatoare exceptionala si de fiecare daca cand am jucat cu ea a reusit sa se adapteze foarte repede la situatiile de joc. Asa ca o data ce stim ca suntem calificati la Jocurile Olimpice putem face un program de pregatire si vom ajunge la Tokyo cu sanse la medalie", a adugat Tecau.Horia Tecau are un palmares impresionant, cu o medalie olimpica de argint, cucerita la precedenta Olimpiada in proba de dublu masculin, alaturi de Florin Mergea, si titluri de Grand Slam atat la dublu masculin (Wimbledon si US Open), cat si la dublu mixt (Australian Open) .