Cel mai bun meci din cariera Simonei Halep: "Fara indoiala"

Tenismena noastra spune ca nu exista comparatie cu finala pe care a castigat-o anul trecut la Wimbledon in fata Serenei Williams."Cu siguranta a fost cel mai bun meci din cariera mea. Fara indoiala. Inainte de meci mi-am amintit de meciurile de la Singapore, cand am intalnit-o atat in grupe cat si in finala", a spus Simona Halep pentru Eurosport."Am fost foarte concentrata si agresiva pentru ca am vrut s-o alerg pe teren. Am stiut ca daca fac un pas in spate n-o sa pot face fata puterii cu care loveste mingea. Eram convinsa ca ea e favorita pe iarba, pentru ca are mai multa experienta. Am fost puternica din punct de vedere mental si am profitat de sansa mea", a contiuat aceasta.6-2, 6-2 a fost scorul finalei dintre Simona Halep si Serena Williams, care a durat doar 55 de minute.I.G.