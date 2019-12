Clasamentul in care Simona Halep nu are rivala in acest an

Ziare.

com

Sportiva noastra a incheiat anul cu 2.100 de puncte acumulate pe iarba, in conditiile in care a castigat turneul de la Wimbledon Pe locul doi in ierarhia realizata strict pe iarba se afla Serena Williams (1.300 puncte), iar pe trei o regasim pe Barbora Strycova (966 puncte).In schimb, Simona sta mult mai slab cand vine vorba despre celelalte suprafete.Spre exemplu, pe hard Simona se afla abia pe locul 9, cu 1.721 de puncte.Pe primul loc se afla Bianca Andreescu (4.663 puncte), urmata de Naomi Osaka (3.991 puncte) si Karolina Pliskova (3.501 puncte).Simona se afla tot pe locul 8 si pe suprafata sa preferata, zgura, acumuland doar 1.081 de puncte in acest sezon.Prima pozitie e ocupata de Ashleigh Barty (2.220 puncte), urmata de Kiki Bertens (1.840 puncte) si Marketta Vondrousova (1.670 puncte).Simona sta si mai slab la turneele in sala, aflandu-se pe locul 9, cu doar 500 de punctet. Primul loc e ocupat de Ashleigh Barty (1.375 puncte), urmata de Belinda Bencic (1.109 puncte) si Elina Svitolina (1.081 puncte).C.S.