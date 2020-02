Concluzia trasa de Annabel Croft dupa victoria superba obtinuta de Simona Halep la Dubai

Ziare.

com

Annabel Croft spune ca victoria de joi demonstreaza inca o data ca Simona Halep este cea mai constanta jucatoare din circuitul WTA "Simona este atat de buna! Cum a luptat, cum a revenit! Sabalenka nu a facut fata puterii si intensitatii Simonei Halep! Romanca a luptat admirabil si a aratat tuturor de ce este considerata cea mai constanta jucatoare din circuitul WTA . Faptul ca a revenit de doua ori la rand dupa ce a pierdut primul set este o dovada a maturitatii la care a ajuns aceasta jucatoare", a spus Annabel Croft pentru WTA TV.Amintim ca Simona Halep s-a calificat in semifinalele turneului de la Dubai dupa ce a invins-o pe Aryna Sabalenka (13 WTA) cu 3-6, 6-2, 6-2.In semifinale, Simona o va intalni pe americanca Jennifer Brady, aflata pe locul 52 in clasamentul WTA.Partida are loc vineri, de la ora 17:00, si va fi transmisa in direct de Ziare.com.Simona Halep a castigat ambele intalniri precedente avute cu Jennifer Brady, la Rogers Cup 2019 si Australian Open 2020.C.S.