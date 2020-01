Concluzia trasa de Mats Wilander dupa primul meci al Simonei Halep din 2020

Ziare.

com

Dupa victoria Simonei din duelul cu Ajla Tomljanovici , suedezul a afirmat ca e convins ca Simona poate castiga Australian Open 2020."Cred ca este mai relaxata acum in ce priveste castigarea pe suprafete rapide sau pe care mingea nu sare atat de mult. Cred ca a dovedit Romaniei si tuturor ca poate castiga Grand Slam-uri pe diferite suprafete si in situatii diferite.Daca o poate invinge pe Serena in finala de la Wimbledon , de ce nu ar putea castiga si Australian Open ?", a spus Wilander la EuroSport.La casele de pariuri , Simona Halep este considerata a treia favorita, dupa Serena Williams Naomi Osaka si Ashleigh Barty Anul trecut, sportiva noastra a fost eliminata in optimile de finala de Serena Williams Australian Open va incepe pe 20 ianuarie, iar cele mai importante evenimente vor fi transmise in direct de Ziare.com.C.S.