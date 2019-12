Contraperformanta pentru Simona Halep: Ce a "reusit" intr-un an pe care vrea sa-l uite rapid

Ziare.

Pentru sportiva noastra, sezonul ce s-a incheiat a fost cel in care a obtinut cel mai mic numar de victorii de cand a ajuns in elita tenisului.Simona a incheiat anul 2019 cu 43 de victorii, acesta fiind cel mai mic numar din 2013 incoace.Mai mult, sportiva noastra a disputat doar trei finale in acest sezon, castigand doar una, la Wimbledon . De asemenea, 2019 a fost cel mai secetos an si ca numar de finale disputate.Simona a incheiat anul 2019 pe locul 4 in ierarhia WTA , desi a pornit de pe prima pozitie.Sportiva noastra va incepe noul sezon pe 13 ianuarie, la Adelaide.C.S.