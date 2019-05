"Cosmarul" Simonei Halep a intrat in istoria tenisului la Roland Garros

Ziare.

com

Sportiva din Estonia a devenit la Roland Garros 2019 jucatoarea ce a eliminat cele mai multe favorite in primul tur de la turneele de Grand Slam. Sistemul de desfasurare a fost schimbat in 2001, cand ITF a stabilit ca la fiecare Grand Slam vor fi 32 de capi de serie.Astfel, Kaia Kanepi a reusit sa elimine 7 favorite in primul tur al turneelor de Grand Slam.Ea a depasit-o pe belgianca Yanina Wickmayer, care avea 6 jucatoare cu statut de favorita eliminate in primul tur de la Grand Slam-uri.Printre victimele Kaiei Kanepi se afla si Simona Halep, invinsa anul trecut in prima runda de la US Open cu 6-2, 6-4.Ajunsa la varsta de 33 de ani, Kaia Kanepi ocupa locul 88 in clasamentul WTA C.S.